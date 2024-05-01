نجم الزمالك يعلن فسخ تعاقده لظروف أسرية

أعلن نجم الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، عن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب ظروف أسرية.

وكشف رضا هيكل لاعب الزمالك للكرة الطائرة، عن سبب فسخ تعاقده، بعدما انضم إلى صفوف الفارس الأبيض في 2022 ومساهمته بالتتويج بالثنائية المحلية في أول مواسمه.

وكتب رضا هيكل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”بناءً على طلب رحيلي واصراري لظروف أسرية خاصة وتفهم المجلس لموقفي تم فسخ العقد بالتراضي”.

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واستكمل نجم الزمالك:”بناء على رغبتي الخاصة نظرًا لظروف أسرية دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي”.

وشدد:”تم الاتفاق على عدم لعبي لأي نادي داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك، وأطالب الجماهير الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وإرث لا يتحمل مسؤوليته من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص”.

واختتم رضا هيكل:”أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية وأطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق”.