بهدف تاو .. الأهلي يتفوق على الإسماعيلي في الشوط الأول من لقاء الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب مواجهات الجولة 20 للدوري.





جاء الهدف عن طريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 33 ، الذي سجل بعد تسديدة قوية اصطدمت بلاعب الإسماعيلي عبد الكريم مصطفى وحولت اتجاها إلى شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

بينما يمثل الإسماعيلي كل من ..

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر- حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد بيومي- محمد مخلوف- عمر الساعي.

الهجوم: أحمد الشيخ- عبدالرحمن مجدي- نادر فرج.