اخبار الرياضه

لاعبة طائرة الأهلي : نسير بُخطى ثابتة نحو اللقب الأفريقي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ‏‎قالت ميار خليفة، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو التتويج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة ، بعد تقديم أداء جيد طوال البطولة.
 


‏‎وأوضحت ميار: أمامنا مواجهة قوية مع الكحول الإثيوبي في ربع النهائي ودرسنا المنافس جيدا وواثقين في قدرتنا في التأهل.
‏‎وشددت: نجحنا في فرض سيطرتنا وأسلوبنا على المنافسين في المباريات السابقة بفضل تعليمات الجهاز الفني منذ بداية البطولة.

على صعيد كرة القدم ، أعلن مارسيل كولر، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل لاعبيه في مباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:
محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا