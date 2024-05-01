ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة النصر والخليج يلا شوت في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بث مباشر مباراة النصر والخليج يلا شوت في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين،تشهد يوم الأربعاء عددًا من المباريات في البطولات المحلية العربية وتقلص في عدد مباريات البطولات الأوروبية.

ننطلق في جولتنا بالعالم العربي من دولة الإمارات، حيث تجري مباراة قوية في نصف نهائي كأس رئيس الدولة بين فريقي النصر وشباب الأهلي.

بث مباشر مباراة النصر والخليج يلا شوت في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

في الدوري التونسي، تقام مباراة قوية بين فريقي الترجي والصفاقسي، وفي الدوري المصري يستضيف الأهلي الإسماعيلي بثقل، وتجمع مباراة بين إنبي وبيراميدز.

موعد مباراة النصر والخليج

ستنطلق مباراة النصر والخليج مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الكويت والمملكة العربية السعودية، على أرضية ملعب الأول بارك معقل العالمي.

بث مباشر مباراة النصر والخليج

يعرض الكويت 24، بث مباشر مباراة النصر والحليج التي ستجمع بين الفريقين في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاء في الأسطر التالية: –

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والخليج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب النصر والخليج عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والخليج من خلال الضغط هنا ..

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

من المقرر أن تقام مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على شبكة قنوات SSC السعودية، الناقلة الحصرية للقاء في الكويت والعالم العربي

تشكيل النصر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المدرب لويس كاستور المدير الفني لفريق النصر، مباراة فريقه لمواجهة نظيره الخليج، كالآتي: –

في حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، أليكس تيليس.

في خط الوسط: بروزوفيتش، علي الحسن، عبدالله الخيبري، أوتافيو.

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الخليج المتوقع

جاء تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، كالتالي: –

في حراسة المرمى: سيهيك.

في خط الدفاع: سعيد آل حمسل، محمد الخبراني، بيدرو ريبوتشو، نايف مسعود.

في خط الوسط: منصور حمزي، جونج وو يونج، إيفو رودريجيز.

في خط الهجوم: خالد ناري، فابيو مارتينز، محمد شريف.

وفي المملكة العربية السعودية يلتقي النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

وانتقالًا إلى أوروبا، يجمع نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في جولة الذهاب.

وفي التقرير التالي من "العين الرياضية" نستعرض معكم جدولًا لأبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

مباريات اليوم في كأس رئيس الدولة الإماراتي

النصر x شباب الأهلي - 06:20 مساء بتوقيت السعودية - Abu Dhabi Sport 1.

مباريات اليوم في الدوري التونسي

الترجي x الصفاقسي - 07:30 بتوقيت السعودية - El Watania 1.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الإسماعيلي x الأهلي - 07:00 بتوقيت السعودية - OnTime Sports

إنبي x بيراميدز - 07:00 بتوقيت السعودية - OnTime Sports 2.

مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر x الخليج - 09:00 بتوقيت السعودية - SSC1 HD.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا