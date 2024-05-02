٩ ميداليات ذهبية لأبطال الاوليمبى ذوي الهمم بكأس مصر لألعاب القوى

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النادى الاوليمبى برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى 9 ميداليات ذهبية وأخرى فضية وبرونزية فى بطولة كأس مصر لألعاب القوى حيث جاءت النتائج فى منافسات الجرى للاعاقات الذهنيه التي أقيمت بملعب المدينه الرياضيه بجامعة القاهرة بحصول الفريق على إجمالي عددالميداليات مابين ١٩ ميداليه متنوعه و٥ ذهبيات و٩ فضيات و ٥ برونزية و٤ مركز رابع ومركز خامس حققهم كل من الابطال زياد أحمد أما مرحله تحت ٢٠ (قصور ذهنى ) فقد حققوا ذهبيه ٨٠٠م وذهبيه ١٥٠٠م وفضيه ٤٠٠ م وهم الابطال زياد أحمد وأحمد عصام مرحله تحت ٢٠(توحد) ذهبيه ١٥٠٠م

وفضيه ٨٠٠ م وفضيه ٤٠٠ م وهنا ذكى مرحله تحت ١٦ ( مركب ) وفضيه ١٠٠ م وفضيه ٢٠٠ م

فضيه ٤٠٠م

كما حقق محمود بدير مرحله تحت ١٦ ( فكرى )

فضيه ٤٠٠م وبرونزيه ٨٠٠ م وبرونزيه ١٥٠٠م وحقق يحيى عاطفمرحله تحت ٢٠ (توحد) برونزيه ١٥٠٠م وبرونزيه ٨٠٠ م ومركز رابع ٤٠٠ م اما -منار محمدمرحله العمومى (قصور ذهنى ) و ذهبيه ١٠٠ م وفضيه ٤٠٠م وحققتز الاء النوبى

مرحله تحت ٣٠(فكرى) ذهبيه ٨٠٠ م ومركز خامس ٤٠٠ م وحقق محمد العارف مرحله تحت ٣٠(قصور ذهنى )فضيه ٨٠٠ م وبرونزيه ٤٠٠ م وحققت هاجر محمد مرحله تحت ١٦ سنه (مركب ) مركز رابع ١٠٠م ومركز رابع ٢٠٠م أما مريم خليل فقد حققت فى مرحله تحت ١٦ سنه (داون) مركز رابع ١٠٠م ومركز خامس ٢٠٠ وذلك بقيادة المدير فنى للفريق كابتن بيومى