بيراميدز يعلن غياب محمد الشيبي عن مواجهة فيوتشر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد فريق نادي بيراميدز جهود الظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي في مواجهة فيوتشر المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الإثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وكشف نادي بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، غياب محمد الشيبي عن لقاء فيوتشر بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي الأخيرة.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بعد خوض 18 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة.

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