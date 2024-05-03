"100 مباراة".. لاعبو الأهلي يحتفلون بمحمد عبد المنعم في مران الفريق اليوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بلاعب الفريق محمد عبد المنعم، خلال مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب "مختار التيتش" بالجزيرة، بعد وصوله إلى المباراة رقم 100 مع الفريق في مباراة الإسماعيلي أمس بالدوري.

ووصل عبد المنعم إلى المباراة رقم 100 رفقة المارد الأحمر في مختلف المسابقات، بعد مشاركته في فوز الأهلي على الإسماعيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وخاض محمد عبد المنعم رفقة النادي الأهلي 100 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف.

وتوج محمد عبد المنعم ب 7 ألقاب رفقة المارد الأحمر، بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري، ولقبين لبطولة كأس مصر، ولقب وحيد لكلا من دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري.