أول تعليق للمرشد الإيراني على هجوم إسرائيل.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

علق المرشد الإيراني علي خامنئي، على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل الثلاثاء، بحسب سكاي نيوز.

وقال خامنئي في منشور له على منصة "إكس" باللغة العبرية : "ضربات المقاومة ستزيد قوة وإيلاما"، واصفا إسرائيل بـ"الجسد البالي المتحلل".

وفي هجومها، أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، وسُمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة بينما احتشد إسرائيليون في الملاجئ.

وقال الحرس الثوري إن قواته استخدمت صواريخ "فاتح" فوق الصوتية للمرة الأولى، وإن 90 بالمئة من صواريخها أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح.

وأوضح أن الهجوم جاء ردا على عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة، واستهدفت قادة فصائل في المنطقة، وكذلك ردا على الهجمات على لبنان وقطاع غزة.