مغادرة نادي الطفولة.. دورتموند يعلن رحيل رويس بنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي بوروسيا دورتموند عن عدم تجديد عقد الجناح الألماني ماركو رويس، حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

وجاء ذلك القرار بالاتفاق بين رويس وبوروسيا على عدم تجديد العقد الذي ينتهي في نهاية الموسم.

وارتدى "ابن دورتموند" القميص الأسود والأصفر لمدة 12 عاما منذ عودته إلى نادي طفولته في عام 2012.

ولعب الجناح الألماني لمدة 10 سنوات في فريق الشباب لدورتموند، ولمدة 12 عاما مع الفريق الأول.

وشارك ماركو رويس في فريق شباب بوروسيا دورتموند من عام 1995 حتى بداية عام 2005، وعاد إلى بوروسيا دورتموند قادما من مونشنجلادباخ في صيف عام 2012.

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