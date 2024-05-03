فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 36 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 لاعبين يمكنهم التألق والمساهمة في الأهداف والشباك النظيفة للجولة 36.

وتغلق نافذة انتقالات الجولة 36 غدا الجمعة، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت مصر، قبل مباراة إيفرتون ولوتون تاون.

جاكوب برون لارسن (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

يمكن أن يكون التأثير المتزايد للاعب خط الوسط على هجوم بيرنلي حاسما في معركتهم لتجنب الهبوط عندما يواجهون نيوكاسل يونايتد هذا الأسبوع.

وسجل برون لارسن ثلاثة من أهدافه الخمسة هذا الموسم في آخر سبع مباريات لفريق كلاريت، محققا أعلى عدد نقاط للاعب في الفريق بـ 35 نقطة خلال تلك الفترة.

وهذا يؤكد إمكاناته ضد فريق نيوكاسل الذي عانى في الدفاع خارج الأرض، وحافظ على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة خارج أرضه.

كريس وود (نوتنجهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يكون اللاعب النيوزلندي شخصية رئيسية في الأسبوع 36 عندما يسافر نوتنجهام فورست إلى شيفيلد يونايتد.

وشارك وود في نسبة 59% من أهداف فريقه تحت قيادة نونو سانتو، ويبلغ متوسطه 6 نقاط في المباراة الواحدة مع المدرب البرتغالي، حيث سجل تسعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويظهر ذلك أهميته في هجومهم ضد فريق شيفيلد يونايتد الذي استقبل أربعة أهداف فأكثر في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة.

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 5 مليون جنيه إسترليني

يتمتع المدافع الكرواتي بالشكل والتجهيزات اللازمة لإحداث تأثير كبير في فانتازي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الموسم.

وجمع جفارديول 44 نقطة في آخر ست مباريات له بفضل إنتاجه، حيث جمع بين هدفين وتمريرة حاسمة وثلاث شباك نظيفة خلال تلك الفترة، وحصل أيضا على تسع نقاط إضافية.

كاي هافرتز (آرسنال) 7.5 مليون جنيه إسترليني

لا يزال المديرون الفنيون في فانتازي يتجاهلون مهاجم أرسنال المتألق بسبب إنه سيلعب مباراة واحدة في الجولة المزدوجة DGW37.

وحقق هافرتز 10 نقاط فأكثر ضد تشيلسي وتوتنهام في آخر أسبوعين من المباريات، وحصل على 27 نقطة، ومع ذلك، فهو متواجد في أقل من ثمانية في المائة من الفرق قبل مباراة أرسنال على أرضه مع بورنموث في هذا الأسبوع.

والزيارة إلى مانشستر يونايتد في DGW37، تليها مواجهة على أرضه مع إيفرتون، تمنح هافيرتز الفرصة لمواصلة التألق.

مايكل أوليس (كريستال بالاس) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يبدو أن مستوى لاعب خط وسط كريستال بالاس في ملعب سيلهورست بارك سيشكل مشاكل كبيرة لمانشستر يونايتد في هذا الأسبوع.

وحقق أوليس 10 نقاط فأكثر في كل من مشاركاته الثلاث الأخيرة على أرضه في فانتازي، حيث سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة وحقق 43 نقطة أمام برينتفورد وشيفيلد يونايتد ووست هام.

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