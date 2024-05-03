صن داونز يعلن تجديد عقد أفضل حارس في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي صن داونز تجديد عقد الحارس الجنوب إفريقي، رونوين ويليامز، حتى عام 2028.

ونشر الحساب الرسمي لـ صن داونز على منصة "إكس" مقطع فيديو أثناء تجديد ويليام عقده بجانب عدد من تصدياته، وعلق: "يسر ماميلودي صنداونز أن يعلن أن حارس المرمى وقائد منتخب بافانا بافانا رونوين ويليامز قد وقع على تمديد عقده حتى عام 2028".

الجدير بالذكر، حصد ويليامز جائزة أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب قيادة منتخب جنوب إفريقيا للفوز بالميدالية البرونزية.

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