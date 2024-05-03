"مرسومة في الهواء".. الموقع الرسمي للكاف يشيد بهدف نجم الأهلي بدوري الأبطال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بهدف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو علي، والذي أحرزه في مرمى مازيمبي الكونغولي، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو لهدف أبو علي في مازيمبي، معلقاً عليه: "تحفة فنية مرسومة في الهواء، وسام أبو علي يصنع هدفاً لا ينسى في دوري الأبطال".

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى فريق مازيمبي الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

ويلتقي الأهلي في نهائي البطولة مع فريق الترجي التونسي، والذي تمكن من تخطي فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو الجاري بتونس، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 25 من الشهر ذاته بالقاهرة.