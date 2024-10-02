هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من أمام ممشى المشاهير.. والجمهور: "بالراحة على الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها ومحبيها، أحدث ظهور لها من أمام ممشى المشاهير في هوليوود.

ونشرت هدى مجموعة صور وهي تجلس على ممشى المشاهير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ممشى الشهرة".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "براحة على الأرض يا سنيورة، "أجمل وحدة فيكي يا دنيا"، "بالراحة على الأرض مش بتاعتنا"، "عسل قمر جمال"، "قلبي الصغير لا يحتمل".

وكانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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