ألكاراس ينسحب من دورة روما لماسترز الألف

الرياص - اسماء السيد - مدريد: أعلن لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقبل ثلاثة أسابيع من رولان غاروس، انسحابه من دورة روما لماسترز الألف نقطة المقررة الأسبوع المقبل بسبب تجدد إصابته في ساعده الأيمن.

وكتب ألكاراس على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا): ""شعرت بألم وانزعاج في ذراعي بعد اللعب في مدريد. أجريت اختبارات اليوم (الجمعة) وأعاني من وذمة عضلية في الساعد، نتيجة لإصابتي الأخيرة لسوء الحظ لن ألعب في روما".

وأضاف الإسباني الذي حرمته الاصابة من المشاركة في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة "أحتاج إلى الراحة للتعافي وألعب من دون أي ألم".

وخرج ألكاراس من ربع نهائي دورة مدريد الأربعاء بعد عودته الى اللعب عقب غياب لمدة شهر بسبب الاصابة، بخسارته أمام الروسي أندري روبليف 6 4 و3 6 و2 6 فتوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية في مدريد عند 14 وفشل بالتالي في الظفر بلقبها للمرة الثالثة تواليا.

ولعب ألكاراس لمدة ثلاث ساعات تقريبًا الثلاثاء عندما تخطى عقبة الالماني يان لينارد شتروف وصيفه العام الماضي، وشعر بآثار ذلك أمام روبليف.

وقال بعد مباراة الأربعاء: "في كل مرة أضرب فيها بضربتي الأمامية، أفكر في الساعد، إذا كنت أشعر بذلك أم لا".

وأضاف اللاعب الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ21 الأحد: "كان يتعين علي العمل بجد هذه الأيام إذا كنت أرغب في الذهاب إلى روما بمشاعر طيبة، دون ألم، ودون التفكير في ساعدي، ولكن أعتقد أنها ستكون عملية بطيئة. يجب أن أكون صبورًا بهذه الطريقة".

وجاء انسحاب ألكاراس، بطل فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون العام الماضي، على بعد أسابيع من انطلاق ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، وهي بطولة فرنسا المفتوحة.

وتنطلق البطولة، وهي الوحيدة من البطولات الأربع الكبرى التي تقام على الملاعب الرملية، في 26 أيار (مايو).