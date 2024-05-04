الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة سموحة بالدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سموحة، المقرر لها غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك في مباراة سموحة التي تلعب غدًا على ملعب برج العرب 12 لاعبًا وهم كالتالي يوسف أوباما وروقا لعدم الجاهزية الفنية، كما يغيب محمود علاء لأسباب فنية.

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ويغيب الثلاثي مصطفى شلبي ومصطفى الزناري وشيكابالا بسبب الإصابة العضلية، كما يغيب حمزة المثلوثي بسبب الإرهاق، ويغيب محمد عاطف ومهاب ياسر لوجهة نظر فنية، كما يغيب الونش وعبد الشافي للإصابة بالرباط الصليبي.

وحقق الفريق الأبيض الفوز في الجولة الماضية على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد أحرزه أحمد سيد زيزو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 14 مباراة.

وكان الفريق الأبيض قد حسم تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي.