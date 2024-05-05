الامارات | «الفجيرة للفنون القتالية» يحصد جائزة عربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نادي الفجيرة للفنون القتالية جائزة أفضل نادٍ عربي مؤثر ضمن جائزة «الأفضل»، التي تنظمها «تتويج نيوز» في مصر للعام الثالث على التوالي، وذلك عن فئة النادي صاحب الإنجازات المؤثرة عالمياً وعربياً ومحلياً للعام 2023.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ونخبة من القيادات الرياضية.

وقال مدير النادي نادر أبوشاويش في تصريحات صحافية: «إن الفوز بالجائزة جاء بعد أن تمكن النادي من تنظيم بطولات دولية عدة، أبرزها بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو على مدار 11 سنة متتالية، وكأس العرب لأربع سنوات، وتصفيات المبارزة المؤهلة إلى أولمبياد باريس».

وأضاف: «كما أن النادي حقق إنجازات كثيرة أبرزها حصوله على شهادة الجودة (الآيزو) لتنظيم الأحداث الرياضية المستدامة، وشهادة موسوعة (غينيس)، بتنظيم أكبر حصة تدريبية للتايكواندو، كما نال النادي أربع دروع للتفوق العام في الموسم المنصرم في التايكواندو والجودو والمبارزة والسباحة، وتمكن من الاحتفاظ بدرع التفوق للتايكواندو للموسم الخامس على التوالي».