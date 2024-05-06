الامارات | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. ضياع حلم محمد صلاح أمام الأسطورة هالاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، بقوة في الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أحرز 4 أهداف في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، ليبتعد في صدارة ترتيب هدافي الدوري مع اقتراب نهاية الموسم الحالي الـ"البريمير ليغ" من نهايته.

وأحرز إيرلينغ هالاند أربعة اهداف "سوبر هاتريك أو " في شباك ضيفه وولفرهامبتون (5-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري، ليعزز المهاجم النرويجي تربعه على عرش صدارة أفضل هدافي الدوري الحالي، برصيد 25 هدفا، مبتعدا بفارق أربعة أهداف عن زميله السابق الإنجليزي كول بالمر، مهاجم تشيلسي الحالي، ويليهما في المركز الثالث السويدي ألكسندر إيساك مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، برصيد 20 هدفا.

وبعد سلسلة من الأزمات عاد محمد صلاح هداف ليفربول وسجل الهدف الأول لفريقه ليفربول ضد ضيفه توتنهام (4-2) ليرفع رصيده إلى 18 هدفا، ويتقاسم المركز الخامس مع الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث)، ليبتعد صلاح عن تحقيق حلمه من جديد بانتزاع صدارة الهدافين والذي استولى عليها هالاند من الموسم الماضي في أول تواجد له مع مانشستر سيتي.

ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 25 هدفا

2- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) – 21 هدفا

3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 20 هدفا

4- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 19 هدفا

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 18 هدفا

6- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 18 هدفا