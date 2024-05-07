الاتحاد الآسيوي يعاقب نجوم اتحاد جدة والنصر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معاقبة نجوم اتحاد جدة والنصر، وتوقيع غرامة مالية على نادي الهلال، اليوم الثلاثاء.

وتقرر إيقاف نجولو كانتي، لاعب فريق الاتحاد السعودي، مباراتين، ويتضمن الإيقاف التلقائي للقاء واحد، بعد أن تم طرده أمام الهلال، في دوري أبطال آسيا، وتغريمه 1000 دولار أمريكي.

فيما أصدرت اللجنة قرارًا بإيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة 3 مباريات، وتضمن العقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، ودفع غرامة قدرها 1000 دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا..أزمة تضرب الاهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

كما ألزمت اللجنة نادي الاتحاد، بدفع غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي، وذلك بسبب رمي جماهيره حوالي 3 زجاجات مياه، وأكواب بلاستيكية تجاه لاعبي الهلال.

بالإضافة إلى إيقاف لاعب النصر، إيميريك لابورت، لمدة 3 مباريات، بما في ذلك المباراة التلقائية بسبب طرده أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا.

وتم إيقاف أيمن يحيى لاعب النصر لمدة 3 مباريات، بسبب طرده خلال مواجهة العين في دوري أبطال آسيا، فيما تم تغريم النادي 2250 دولار، بسبب سوء سلوك 5 اشخاص يمثلون الفريق.

وغرمت اللجنة، الهلال السعودي مبلغ 3000 دولار، بسبب دخول 3 أشخاص يمثلون الفريق أرضية الملعب، دون بطاقات اعتماد، في مواجهة سباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.