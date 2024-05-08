"المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، سعادته الكبيرة، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، بعودة الجماهير بالسعة الكاملة إلى المدرجات، خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الكرة للجماهير".

وقال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "الجميع كان يريد عودة الجماهير إلى الملاعب بالسعة الكاملة، لأن الفرق الشعبية كان لها أوقات أفضل من الأهلي والزمالك، وكانوا يفوزون عليهما في ملاعبهم بفضل جماهيرهم".

وأوضح: "إذا واجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في الإسكندرية بحضور الجماهير لما كانت المباراة بهذه السهولة للأحمر، علاوة على المكاسب المادية للأندية".

وأضاف: "المباراة الواحدة في إستاد القاهرة تكلف الأندية 800 ألف جنيه، من بينها إيجار الملعب وشركات الأمن والشركات الراعية، والحضور الجماهيري هو من سيعوض هذا المبلغ، لأن الحضور سيجعل مكسب الأهلي والزمالك من كل مباراة 3 أو 4 مليون جنيه على الأقل".

وأتم تصريحاته: "معنى أن الدولة قررت زيادة عدد الحضور الجماهيري أن المدرج نضف، والدولة لا يمكن أن تتحرك إلى هذا الأمر بأن من يتواجد في المدرجات ليست لديه أهداف أخرى سوى كرة القدم، ويشجعون فرقهم فقط".

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