الامارات | لاعب مغربي يحرز هدفاً عالمياً في الدوري المصري.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المغربي رضا سليم، مهاجم نادي الأهلي المصري، الأضواء خلال مباراته أمام ضيفه الاتحاد السكندري (4-1) مساء أمس الثلاثاء، في الجولة التاسعة المؤجلة للدوري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز رضا سليم الهدف الثاني "للقلعة الحمراء" بتسديدة رائعة ومتقنة من خارج منطقة على يمين الحارس مصطفى شوبير، الذي بقي متفرجا، وذلك عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

وسجل اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 عاما، بذلك واحدا من أفضل أهدافه خلال مسيرته الكروية، وهو الرابع له في الموسم الحالي للدوري.