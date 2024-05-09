شوبير يكشف تفاصيل اجتماع كاف مع الاهلي والزمالك قبل النهائي الأفريقي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الاتحاد الأفريقي لـ كرة القدم “كاف”، سيعقد اجتماعًا مع مسؤؤولي الاهلي والزمالك، بشأن نهائيي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال أحمد شوبير عبر برنامج «ملعب أون تايم»: « كاف دعى مسؤولي الاهلي والزمالك من أجل عقد اجتماع، لمناقشة تنظيم نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية”.

وتابع:” كاف أكد في خطابه المرسل أن هناك إجراءات قوية في النهائيين، حول التذاكر والدعوات لكبار الزوار، وضمان عملية بيع التذاكر”.

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وسيواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري، وسيقام لقاء العودة بين فريق الأبيض ونظيره المغربي في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

بينما يلتقي الاهلي ضد نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثامن عشر من شهر مايو الجاري، ذهابًا في رادس، و25 من الشهر ذاته إيابًا على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.