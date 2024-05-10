الامارات | احتفالات جنونية بعودة غزل المحلة للدوري المصري "فيديو وصور"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت احتفالات نادي غزل المحلة وجماهيره بمناسبة الصعود إلى الدوري المصري الممتاز عقب الفوز على بروكسي والوصول للنقطة 52 محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، وذلك بعد هبوطه في الموسم الماضي.

وفريق غزل المحلة هو واحدا من أقدم وأعرق أندية كرة القدم في مصر، وتأسس النادي عام 1936 ولعب في بطولة الدوري المصري لأكثر من 44 موسم، وسبق وأن حقق لقب الدوري المصري عام 1972-1973، كما وصل إلى نهائي كأس مصر 6 مرات وأول الأندية التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن خسر المباراة النهائية عام 1974.

وعقب ضمان الصعود تجمع جمهور النادي في استاد المحلة العريق واستمرت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني، إضافة إلى استقبال تاريخي للفريق عقب ختام المباراة

وأعدت إدارة النادي حافلة مكشوفه استقلها اللاعبين في شوارع المحلة احتفالا بعودة الفريق إلى الدوري المصري.