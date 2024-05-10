الامارات | خسارة دوري أبطال أوروبا "أفضل مالياً" لدورتموند من اللقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات بوروسيا دورتموند في مأزقٍ حقيقي عقب تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بين المفاضلة نحو الانضمام إلى عظماء أوروبا والتتويج بلقب البطولة على حساب منافسه ريال مدريد، أو تقبل الهزيمة التي ستعود عليه بعائدات مالية أكبر من حصوله على اللقب.

وقالت صحيفة «رور ناخريشتن» الألمانية: «دورتموند على موعد مع جائزة مالية تبلغ 20 مليون يورو في حال فوزه بالمباراة النهائية، إلا أن العائد المالي سيكون أكبر وقدره 25 مليون يورو في حال خسارته، إثر العوائد التي يمكن جنيها جراء صفقة انتقال نجمه السابق الإنجليزي جود بيلنغهام إلى ريال مدريد صيف العالم الماضي».

وأضاف: «صفقة بيلينغهام تضمنت نحو 32 مليون يورو من الإضافات والمكافآت التي تعود على ناديه السابق دورتموند منها 25 مليوناً في حال فوز الفريق (الملكي) بدوري أبطال أوروبا، خصوصاً أن صفقة انتقال اللاعب بلغت إجماليها 108 مليون يورو».