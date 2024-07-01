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كواليس حفل تقديم ريال مدريد ل مبابي على ملعب سانتياجو برنابيو

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي الإسباني قرر استعراض مميزات ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد التطوير خلال حفل تقديم الفرنسي كيليان مبابي.
 

وأعلن ريال مدريد، في الثالث من يونيو الماضي، تعاقده مع كيليان مبابي بعقد يمتد 5 مواسم.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، من المقرر أن يقدم ريال مدريد صفقة مبابي يوم 16 يوليو الجاري في ملعب "سانتياجو برنابيو". 

وأشارت إلى أن البرنابيو من المتوقع أن يكون ممتلئًا عن آخره، لا سيما أن دخول الجمهور في ذلك اليوم سيكون مجاني.
 

ينوي أن يكون تقديم مبابي تحت سقف مغلق في البرنابيو، وهي إحدى المميزات التي أضيفت إلى الملعب عقب التطوير.

ورحل مبابي عن باريس بعد 7 مواسم مع الفريق، حقق خلالها أكثر من 15 لقبا محليا، إضافة إلى وصافة في 2020.

ودفع باريس 180 مليون يورو لضم مبابي، عندما كان لاعبا شابا بصفوف موناكو، ويتواجد اللاعب حاليا في ألمانيا للمشاركة مع منتخب فرنسا في اليورو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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