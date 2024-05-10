شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للتعاقد مع نجوم كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مؤتمرا صحفيا لتوقيع مجموعة من لاعبي مشروع كابيتانو مصر للنادي الإسماعيلي، بحضور الدكتور محمود سعد عضو اللجنة الفنية للمشروع، والكابتن محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وعضو اللجنة الفنية لكابيتانو، وممثلي وزارة الشباب والرياضة وذلك في تمام الساعة 2 ظهر غد السبت بمقر النادي الإسماعيلي.

خطف فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على نظيره الداخلية بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024/2023.

وجاء الهدف في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، عن طريق عبد الرحمن مجدي، بعد تسديدة صاروخية سكنت الزاوية العلوية اليسرى لحارس الداخلية.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز الـ12 بجدول الدورى برصيد 25 نقطة، بينما يقبع الداخلية في المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة.