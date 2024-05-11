شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بلدية المحلة الليلة بالدوري في البروفة الأخيرة قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلا على نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري، في مواجهة لن تخلو من الإثارة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.



وتعد مباراة الاهلى مع بلدية المحلة هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى المقرر لها السبت المقبل في رادس.



وحقق الاهلى الفوز علي الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز خسر بلدية المحلة من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

ويحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق تسعة انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ولايزال لديه خمسة لقاءات مؤجلة.

في المقابل يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق خمسة انتصارات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.



من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري، مشدداً على ضرورة تفادى الالتحامات العنيفة خوفا من الاصابات قبل مواجهة الترجي التونسي المصيرية.



ويستعيد فريق الاهلى جهود نجميه بيرسي تاو وعلي معلول بعد حصولهم علي راحة في مباراة الاتحاد السكندري فيما يستمر غياب أحمد عبد القادر وحمزة علاء وعمرو السولية بسبب الإصابة ، ويغيب محمد عبد المنعم مدافع الفريق بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء

ومن جانبه ،طالب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة من لاعبيه ضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاهلى حامل لقب الدوري المصري، لإستغلال إنشغال لاعبيه بخوض نهائي دوري ابطال افريقيا ورغبة كولر في اجراء تدوير وعدم الدفع بالعناصر الأساسية خوفاً من الإصابة والإجهاد.



ويتطلع أحمد عبد الرؤوف لقيادة فريقه للتخلص من مراكز القاع عن طريق إستغلال إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.