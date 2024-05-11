موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الاهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 14 مباراة

في المقابل يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 20 مباراة

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بلدية المحلة مكوناً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول

خط الوسط: كريم نيدفيد، مروان عطية، أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبلدية المحلة في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.