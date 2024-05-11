مورينيو يقترب من تدريب فناربخشة التركي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي فناربخشة التركي بقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق في الموسم المقبل 2024-2025.

وكان نادي روما قد أقيل جوزيه مورينو من تدريب الفريق، في يناير الماضي بعد النتائج السيئة التي حققها، ولم يتواجد البرتغالي الآن رفقة أي ناد.

ووفقًا لصحيفة “ستار” التركية، فإن نادي فانربخشة قد اتخذ خطوة نحو التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، في الفترة القادمة.

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وأضافت أن النادي التركي سيقدم عرضًا رسميًا لـ مورينيو الفترة القادمة من أجل تولي الفريق الموسم الجديد.

يذكر أن جوزيه مورينيو قد سبق وصرح إنه رفض تدريب منتخب بلاده البرتغال، مرتينن مضيفًا، إنهم دائمًا يأتون في أوقات ليست مناسبة تمامًا بالنسبة له، وإنه قرر البقاء في روما حينها، وإنه أرتكب خطأ برفضه.