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لن نسمح لك في مباراة العودة.. أيمن يونس يوجه رسالة لشيكابالا قبل نهائي الكونفدرالية

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الشارقة - اميمة ياسر - وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق، رسالة إلى قائد الفريق الابيض محمود عبد الرازق شيكابالا، قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية، على الرغم من غيابه عن المباراة.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "الأسطورة شيكابالا الكابتن، أكيد سنفتقدك، في المباراة الأولى ولكن لن نسمح لك في مباراة العودة، لازم تكون موجود في الملعب لازم تهز سباك نهضة بركان المنافس المحترم".

وأضاف: "لازم تعطي للفريق الثقة والروح القتالية والرغبة والكفاح، من أجل الحصول على الكأس، بداية الطريق السليم من هذه اللحظة".

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا، عن صفوف نادي الزمالك في مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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