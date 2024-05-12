"الشيبي والتحكيم".. الخليج 365 يكشف تفاصيل مذكرة احتجاج الأهلي لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت إدارة الأهلي التقدم بإحتجاج رسمي ضد العديد من الأمور التي حدثت في الفترة الماضية لإتحاد الكرة سواء التحكيم أو موقف وقرار قضية لجوء لاعب بيراميدز محمد الشيبي .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن إدارة الأهلي سوف تناقش غدا وترسل مذكرة شاملة تتضمن العديد من الأمور التي تري أنها تحتاج الي تفسير.

وأضاف:" التحكيم والقرارات والأخطاء التي يتعرض لها فريق الأهلي والتباين مع فرق أخري".

واوضح:" كذلك عدم صدور قرار في لجوء لاعب بيراميدز محمد الشيبي الي المحاكم المدنية في شأن رياضي وداخل ملعب لكرة القدم والتحجج بأمور عدة تم حجز القضية المدنية للحكم".

وشدد، هناك العديد من الأمور التي سوف تشملها مذكرة الاحتجاج وقام بها إتحاد الكرة في الأيام الماضية منها أيضا ملف الاصرار علي خوض الفريق مباراة الإلمونيوم في دور الـ32 لكأس مصر دون اللاعبين الدوليين بما يخل من مبدأ تكافؤ الفرص .

اختتم، الأهلي يتحفظ أيضا علي فكرة انضمام اللاعبين الدوليين قبل موعد الأجندة الدولية وأمور أخرى.