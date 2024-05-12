إحالة العاملين بمركز شباب طوسون بالإسكندرية للتحقيق

ياسر رشاد - القاهرة - أحالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية العاملين بمركز شباب طوسون إلى التحقيق لعدم الانضباط حيث قررت تشكيل لجنه تجوب المراكز بقرار من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية للوقوف علي المستجدات وحل المشكلات ومتابعه الانشطه

فى اطار المتابعات مستمرة ومراكز شباب الاسكندرية كما تفقدت مراكز الحرمين والعمراوي وابو قير والمنتزه والسيوف ٢ و طوسون

فى جوله مفاجئه صباح اليوم وقامت اللجنه المشكله بقرار من الاستاذه الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والتي شكلت برئاسة مدير عام الادارة العامة للشباب وعضويه كلا من مدير عام الادارة العامه للرياضه و مدير عام الشؤون المالية والإدارية و مدير التخطيط والمتابعه و مدير البرامج بالاداره العامه للشباب و ممثلين من اداره الطلائع والشباب والمتابعه الداخليه

حيث استهلت اللجنه جولاتها بزياره عدد من مراكز الشباب بدأتها بمركز شباب الحرمين حيث تفقدت الملاعب والمباني الاداريه وحمام السباحة والصالات الرياضيه واطلعت علي سجلات الانشطه

تم توجهت اللجنه الي مركز شباب المنتزه وتفقدت الملعب والصاله والسجلات الانشطه

وعقب ذلك تفقدت اللجنه مراكز السيوف ٢ و ابوقير والعمراوي حيث تفقدت اللجنه كافت مباني المراكز والملاعب وحمام السباحه ومراكز تنميه الطفوله المبكره

وفي الختام توجهت اللجنه الي مركز شباب طوسون حيث قامت اللجنه بتفقد المركز ولم تجد اي من موظفي المركز والمركز مفتوح

وقد قررت الدكتوره صفاء الشريف علي الفور تحويل العاملين بالمركز بكامل هيئتهم إلى التحقيق

تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابيه والرياضيه للوقوف على مدى الانضباط داخل تلك الهيئات

وكذا تكليفات السيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بالمتابعه المستمرة طول الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وخدمة افضل بالمراكز