نجم الهلال يعادل تاريخ النصر في الدوري السعودي

نجح سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في معادلة رقم النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال قد نجح في حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي، أمس السبت، بعد أن فاز على نظيره الحزم.

وفاز الهلال بنتيجة ثقيلة أمام الحزم، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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وأصبح سلمان الفرج يملك 8 ألقاب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مع نادي الهلال، ليعادل رقم فريق النصر الذي يملك في جعبته نفس العدد.

ويعاني سلمان الفرج من إصابة في الركبة في الوقت الحالي، والتي غيبته عن صفوف الهلال أمام الحزم في لقاء الأمس.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر، في الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري.

ويحتل الهلال الصدارة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 89 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.