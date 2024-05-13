ظهور سيد عبد الحفيظ.. كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من خسارة الزمالك أمام نهضة بركان؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر نادي الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-1، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من خسارة الزمالك من نهضة بركان، حيث نشرت إحدى الصفحات الساخرة "كوميك" من فيلم حرامية في تايلاند للفنان "طلعت ذكريا" وهو يقول: "اديني فرصة العب معاك طيب" (في إشارة لحديث الزمالك إلى فريق نهضة بركان).

ونشرت نفس الصفحة صورة من فيلم "وش إجرام" لشخصية الضابط وهو يقول للفان عبد الله مشرف: "بتعلن التشكيل قبل الماتش بساعتين؟!، فاكر نفسك كارلو انشيلوتي ياروح أمك؟!".

ومن جانبه، سخرت إحدى الصفحات من خسارة الزمالك عن طريق نشر صورة لسيد عبد الحفيظ بشعار الأهلي وهو يقول: "لو مش عارف تتعامل مع ضغط المغاربة قولنا واحنا نبعتلك محمد عبد المنعم يسكتهم كلهم".

وتداول "كوميك" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر صورة للفنان محمد سعد من فيلم "بوشكاش": "أحلى حاجة في الماتش والله، هي إيه؟، انه خلص".