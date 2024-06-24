فحص 1314 مواطنًا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية منشأة عمرو التابعة لمركز الفشن، اليوم الاثنين، لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1314 مواطنا، في 7 تخصصات هم: "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، أسنان"، وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 98 تحليل دم و طفيليات، و 14 حالات أشعة، و إصدار 11 قرار للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 120 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات " الإلتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية و البلهارسيا )، و الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)، و أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.