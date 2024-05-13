ختام ناجح لبطولة كأس مصر فرق للشطرنج بعدد قياسي من المشاركين

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت منافسات بطولة كأس مصر للشطرنج فرق موسم 2023/2024، والتي أقيمت في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة في الفترة من 7 حتى 12 مايو الجاري حضور عددا قياسيا من اللاعبين.

وشارك في البطولة 19 فريق لأول مرة في تاريخ الاتحاد، وكل فريق يضم 12 لاعبًا، من جميع محافظات مصر من الصعيد لوجه بحري.

وحقق المركز الأول فريق إيسترن كومباني، يليه في المركز الثاني فريق بور فؤاد، ثم المركز الثالث فريق مصر للتأمين، وحل في المركز الرابع مركز شباب إمبابة.

من جانبه عبر أحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج عن سعادته بنجاح البطولة التي شهدت مشاركة هذا العدد القياسي لأول مرة في تاريخ الاتحاد.

وزف عدلي بشرى سارة لأسرة للشطرنج بتنظيم 21 بطولة في أجندة الاتحاد المصري حتى 2 ديسمبر المقبل، من ضمنهم 11 بطولة دولية مفتوحة تقام في 6 محافظات.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024.