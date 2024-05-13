"لاعب كارثة والحكم أنفذهم".. تعليق ناري من رضا عبدالعال على خسارة الزمالك أمام بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أسباب خسارة الفريق الأبيض، من نظيره نهضة بركان أمس الأحد، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "حسام عبدالمجيد صعّب أول ربع ساعة على فريق الزمالك، كان متوتر جدا ومرتبك، وقدم أداء كارثي، وتسبب في ركلة جزاء غريبة لأن المهاجم كان يخرج من منطقة الجزاء وكان عليه التعامل مع الأمر بشكل أفضل".

أضاف: "لو الزمالك لعب هذه المباراة مع حكم آخر كان خسر كتير، لأن هذا الحكم كان مميز جدا جدا، وقراراته جيدة وأنقذت الزمالك، يمكن هناك كرة واحدة فقط، تم ضرب لاعب الزمالك وهي يتحملها الحكم المساعد، ولكن ركلة الجزاء صحيحة".

أكمل: "الزمالك بدأ يفوق ويعرف أن مش هذا الفريق هو اللي يخوفه، وأنا بقول الأبيض هيفوز في القاهرة، لأن نهضة بركان ما فيش فيه حد يخوف".

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد المقبل، في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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