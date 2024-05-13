الاستعداد لدورى مراكز شباب الجمهورية بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم اليوم تدريبات منتخب الاسكندرية لكرة القدم على ملعب مركز شباب ابيس2 وتم عمل مباراة تجريبية ودية مع إحدى فرق القسم الثالث

فى إطار الاستعدادا ت للتصفيات النهائية لدورى مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية بداية من دور 32

وذلك في اطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتنفيذ دوري مراكز الشباب لاكتشاف المواهب الرياضية



جاء ذلك فى اطار استعدادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للتصفيات النهائية لدورى مراكز الشباب النسخة العاشرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلقت وزاره الشباب و الرياضة من خلال" الاداره المركزية لمراكز الشباب" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف... وكيل وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة العامة للشباب)