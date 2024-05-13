"مدرب الأهلي الحالي".. الاتحاد المصري لكرة الطائرة يعلن عن المدير الفني الجديد للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة تعيين المدرب الإسباني، فيرناندو مونزو، لقيادة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

الإسباني فيرناندو بينيتيز هو مدرب الأهلي الحالي في الكرة الطائرة رجال، وفاز معهم هذا الموسم بالدوري والكأس وبطولة إفريقيا.

وسبق لفيرناندو أن تولى تدريب منتخب إسبانيا لمدة 9 سنوات، وبلجيكا لمدة سنتين.

وفي الألعاب الأخرى، تولي المدرب قيادة فريق ومنتخب في نفس التوقيت أمرا طبيعيا، حيث سبق وأن تولى روبرتو باروندو مدرب منتخب مصر الأسبق تدريب نادي ميسلوجين الألماني.

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