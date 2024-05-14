فريق أحمد حجازي.. اتحاد جدة يدرس إقالة مدربه جاياردو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقارير صحفية عن دراسة مجلس إدارة نادي الاتحاد إقالة المدير الفني الأرجنتيني لفريقه مارسيلو جاياردو.

وتشهد الساعات المقبلة، حسبما ذكرت شبكة ESPN، اليوم الإثنين، اجتماعًا لحسم مصير جاياردو بعد النتائج السلبية خلال الفترة الماضية.

وسيكون محور الاجتماع ـ بحسب التقرير ذاته ـ تجديد الثقة بالمدرب الأرجنتيني حتى نهاية الموسم أم إبلاغه بالرحيل عن الفريق.

وكان اتحاد جدة ـ الذي يضم بصفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي ـ قد أعلن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني في نوفمبر الماضي.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، كما ودع بطولة كأس آسيا وكأس الملك وخسر نهائي السوبر.