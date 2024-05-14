أن بي ايه: سلتيكس على مشارف إقصاء كافالييرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: اقترب بوسطن سلتيكس من حسم سلسلته مع كليفلاند كافالييرز بفوزه عليه 109 102 الإثنين ليتقدّمه 3 1 في نصف نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي (أن بي ايه)، فيما فرض أوكلاهوما سيتي ثاندر التعادل 2 2 على دالاس مافريكس بتغلبه عليه 100 96 في نصف نهائي الغربية.

في كليفلاند، سجل الثنائي جايسون تايتوم 33 نقطة وأضاف إليها 11 متابعة، وجايلن براون 27 نقطة ليمنحا التقدم لسلتيكس الساعي لانهاء السلسلة على أرضه الأربعاء.

وتلقى كافالييرز ضربة قوية بغياب دونوفان ميتشل، الذي بلغ متوسطه أكثر من 35 نقطة خلال المباريات الست السابقة، بسبب إصابة في ربلة ساقه، لينضم إلى زميله جاريت ألن الغائب عن الملاعب للاصابة أيضاً.

وحضر "الملك" ليبرون جيمس الذي قاد فريق كافالييرز إلى لقبه الوحيد في "أن بي ايه" عام 2016، المباراة وشاهد سقوط فريقه السابق الذي غابت عنه النجاعة الهجومية لافتقاده نجمه ميتشل.

تقدّم كافالييرز لفترة وجيزة بعد هجمة قادها داريوس غارلاند، أفضل مسجل في الفريق برصيد 30 نقطة، في بداية الربع الثالث، لكن سلتيكس سرعان ما أعاد تأكيد تفوقه وتقدم بفارق 10 نقاط قبل الربع الاخير.

وقلّص كافالييرز الفارق إلى خمس نقاط ثلاث مرات في الدقائق الأربع الأخيرة، لكن براون وبعد تمريرة من تايتوم، سجل ثلاثية قاتلة قبل 1.09 دقيقة من النهاية، ليحسم الفوز لفريقه.

وعلى ملعب "أميركان إيرلاينز سنتر" في دالاس، تأخر أوكلاهوما سيتي معظم فترات المباراة أمام دفاع دالاس القوي الذي نجح في 13 صدّة.

لكن ثاندر استعاد زمام الأمور تقدم في الربع الرابع فارضاً التعادل 86 86 بعد رمية ناجحة من الكندي شاي غيلجوس ألكسندر قبل 4.02 دقائق من النهاية، ليتبعها اللاعب الناشئ شيت هولمغرين بثلاثية منحت فريقه التقدم.

وقلّص دالاس الفارق إلى نقطة واحدة قبل 10.1 ثوانٍ من نهاية اللقاء، إلاّ أنّ هولمغرين الذي سجل اجمالي 18 نقطة وغيلجوس ألكسندر صاحب 34 نقطة، وقفا عند خط الرميات الحرة ليمنحا الفوز لفريقهما.