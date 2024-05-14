سعر وموعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موعد طرح تذاكر مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي عند العاشرة من مساء يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت إذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء، أن التذاكر سيتم طرحها بداية من يوم الخميس المقبل بواقع 9150 تذكرة كبداية بسعر 50 ديناراً ـ ما يُعادل ٧٤٧٫٣٨ جنيه مصري ـ

وكانت الإذاعة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق أنه تمت الموافقة على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الترجي ونظيره الأهلي ما يُعادل نصف سعة الملعب الذي يتسع إلى 600 ألف مشجع، فيما سيتم السماح لجماهير الأهلي بدخول ملعب رادس مجانًا لحضور اللقاء شرط إظهار جواز السفر المصري.

ومن المقرر أن يحل فريق الترجي ضيفًا على نظيره الأهلي عند الثامنة من مساء السبت الموافق 25 مايو في إياب دوري أبطال أفريقيا.

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