صافرة مصرية تدير مباراة غانا ضد مالي في تصفيات كأس العالم 2026

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة غانا ضد مالي، في تصفيات كأس العالم 2026 لطاقم تحكيم مصري.

وقررت لجنة الحكام، إسناد مهمة إدارة مباراة غانا ومالي في تصفيات كأس العالم 2026، لطاقم مصري بقيادة أمين عمر.

ويلعب منتخب مالي ضد غانا، يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2026.

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وبحسب الاتحاد الغاني لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، فإن أمين عمر يدير المباراة ويعاونه محمود أبو الرجال (مساعد أول) وأحمد حسام الدين طه (مساعد ثاني) وأحمد الغندور (حكم رابع).

ويتواجد منتخب غانا في المركز الرابع في جدول المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، فيما يقع منتخب مالي في الوصافة برصيد 4 نقاط.

والجدير بالذكر أن غانا ومالي، يتواجدا في المجموعة التاسعة والأخيرة والتي تضم منتخبات جزر القمر ومدغشقر وإفريقيا الوسطى وتشاد.