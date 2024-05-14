"منافس الأهلي".. تقارير تكشف موقف مدافع الترجي من المشاركة في مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الثلاثاء، موقف لاعب فريق الترجي محمد أمين توجاي، من المشاركة في مباراة فريقه أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على فريق الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أن لاعبي الترجي التونسي لا يعانون من أي إصابات قبل مباراة الأهلي، وأن اللاعبين في أتم الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباراة.

وأشارت الصحيفة، أن الاعب الجزائري محمد أمين توجاي لاعب فريق الترجي، جاهزاً للمشاركة في مباراة الأهلي بشكل طبيعي، بعدما اشتكى من آلام خفيفة حرمته من المشاركة، في مباراة الفريق الماضية أمام الصفاقسي في الدوري التونسي.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، يوم 25 مايو الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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