جود بيلينجهام ينضم الى قائمة نجوم ريال مدريد الاسطورية

ياسر رشاد - القاهرة - في موسمه الاول مع ريال مدريد واصل الانجليزي جود بيلينجهام تألقه في كل المسابقات التي يشارك فيها مع الفريق الملكي ليضع اسمه بين كبار ريال مدريد مبكرا للغاية في قائمة الاعبين الاكثر تهديفا في موسمهم الاول مع الفريق الملكي .

فبالهدف الذي سجاه جود بيلينجهام مساء الثلاثاء في مرمى ديبورتيفو الافيس رفع جود بيلينجهام رصيده من الاهداف في الدوري الاسباني الى 19 هدف لينجح النجم الانجليزي الصاعد في وضع اسمه بأحرف من نور وسط نجوم ريال مدريد في قائمة أكثر الاعبين تهديفا مع ريال مدريد في موسمهم الاول مع الفريق الملكي .

قائمة اكثر هدافي ريال مدريد في الموسم الاول بزى الفريق الابيض تضم مجموعة رائعة من نجوم ريال مدريد على مدار العصور وفي مقدمتها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل 26 هدفا في موسمه الاول مع ريال مدريد وتلاه الهولندي رود فان نيستلروي برصيد 25 هدفا ثم الظاهرة البرازيلي رونالدو برصيد 23 هدف ثم الانجليزي جود بيلينجهام برصيد 19 هدفا ومازال لديه مباراتين في الدوري الاسباني ربما يضيف خلالهما المزيد من الاهداف .

يذكر ان جود بيلينجهام يحتل حاليا المركز الثاني في قائمة هداف الدوري الاسباني .