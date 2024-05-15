الامارات | "دبي الرياضية" تواكب نهائي الكأس بتغطية متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة "دبي الرياضية" التابعة لمؤسسة "دبي للإعلام" عن مواكبتها لـوقائع "نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والتي ستقام بين فريقي الوصل والنصر، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مساء الجمعة المقبل. ويأتي ذلك في إطار حرص "دبي للإعلام" على متابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية التي تشهدها دبي والإمارات، والتزامها بتقديم تغطية إعلامية متكاملة للعديد من المباريات والبطولات الرياضية العالمية الأخرى.

وفي هذا السياق، لفت عبدالرحمن أمين، مدير قنوات دبي الرياضية، إلى أهمية "الكأس ومكانتها على الساحة الرياضية، وقال: تُعد البطولة الأغلى والأهم ضمن المسابقات الكروية التي تستضيفها الإمارات، نظراً لما تمتاز به من حماس ومستوى فني عالي، وما تحظى به من متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى المنطقة"، منوهاً إلى أن قناة "دبي الرياضية" أعدت أجندة متكاملة تشمل مجموعة من البرامج والتغطيات لمواكبة الحدث الرياضي الهام، وسيتم من خلالها تقديم تحليلات متنوعة لمجريات البطولة، إلى جانب استضافة نخبة من المحللين والرياضيين والخبراء في القطاع الرياضي، للحديث عن البطولة وأهميتها ومكانتها وتأثيرها على الساحة.

ومن جانبه، أكد حسن حبيب، نائب مدير قنوات دبي الرياضية أنه على مدار أيام البطولة، ستشهد شاشة القناة بث مجموعة من البرامج التي يتولى إعدادها وتقديمها فريق عمل القناة وشبكة مراسليها. وقال: "اختارت "دبي الرياضية" شعار التغطية باسم "الكأس يلمع على دبي الرياضية"، حيث تابع عشاق كرة القدم برنامج "مجالس الكأس" الذي عرض في تمام الساعة 20:00 من مساء الأربعاء (15 الجاري) كما يتواصل مساء الخميس (16 الجاري)، ويستضيف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي هيثم الحمادي مجموعة من اللاعبين القدامى والإداريين ومحبي الناديين، ومن بينهم رجل الأعمال والقطب النصراوي الكبير طارق خانصاحب (مجلس النصراوية)، والقطب الوصلاوي عبدالله سالم (مجلس الوصلاوية).

وسيتابع الجمهور اليوم فقرات برنامج "الملعب" يقدمها عبدالعزيز المختار، وتتضمن المؤتمرات الصحفية لمدربي الوصل والنصر مع مجموعة من الرسائل الإخبارية والتقارير الميدانية التي يقدمها المراسلين يوسف إبراهيم ومحمد مبارك، بينما تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج مساءً، وسيتم خلالها نقل تدريبات الفريقين على الهواء مباشرة ويقدمها مشعل القحطاني، ويستضيف خلالها اللاعب السابق عبدالرحمن محمد والمحلل الرياضي إسماعيل راشد واللاعب علي خميس، إلى جانب عرض تقارير خاصة عن الفريقين، تبرز نقاط قوتهما وتنقل جانباً من تدريباتهما في أرض الملعب.

وهذا إلى جانب برنامج "سهرة الكأس" الذي يقدم فيه حسن حبيب مجموعة تقارير حول الفريقين، إلى جانب تقارير أخرى ترصد آخر الأحداث والبروفة النهائية للبطولة. وخلال يوم المباراة ستكون طواقم قناة "دبي الرياضية" جاهزة لنقل الحدث من خلال برنامج "روحك رياضية" الذي يبث على الهواء مباشرة في تمام الساعة 15:00، ويقدمه كفاح الكعبي بالتعاون مع المذيع أحمد جوكة. وفي تمام الساعة 17.00 عصراً سينتقل البث إلى استوديو القناة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي يقدمه الإعلامي محمد الجاسم لنقل وقائع المباراة النهائية مباشرة بصوت المعلق الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي، ويتواصل بعدها تحليل المباراة مع المحليين، ثم رصد فرحة الفريق الفائز من أرضية الملعب وحتى عودة الكأس إلى دبي.