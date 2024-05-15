مبابي على مقاعد البدلاء في تشكيل باريس سان جيرمان ضد نيس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق نيس ، مساء اليوم الأربعاء ، في تمام العاشرة مساء ،على ملعب اليانز ريفييرا ، ضمن منافسات الجولة الثلاثة والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نيس في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: نافاس .

خط الدفاع: نونو مينديش، سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سولير ، فيتينيا، ايميري.

خط الهجوم: ، راموس، باركولا، لي كانغ إن.

يدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة وهو يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة ، حقق الفوز فى 20 مباراة.

بينما يتواجد فريق نيس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة، جمعها من 32 مباراة حيث حقق 15 انتصار وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 لقاءات.