الامارات | هالاند في طريقه للاحتفاظ بالحذاء الذهبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، من حسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، والتتويج بالحذاء الذهبي، بتصدره قمة ترتيب الهدافين برصيد 27 هدفاً قبل جولة واحدة من ختام المسابقة.

وينافس هالاند على الصدارة، الإنجليزي كول بالمر، هداف تشيلسي، الذي رفع رصيده إلى 22 هدفاً في المركز الثاني، بعد إحرازه هدفاً لفريقه في مباراة تشيلسي التي تغلب فيها 2-1 على برايتون الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ34.

ويواجه مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة الأحد المقبل بالجولة الـ38، فريق وست هام يونايتد، في حين يواجه تشيلسي فريق بورنموث.

وبرغم صدارته لقمة الهدافين، واقترابه من حسم اللقب، إلا أن هالاند لم يحقق نفس الانطلاقة القوية التي أظهرها مع مانشستر سيتي الموسم الماضي في ظهوره الأول بقميص فريقه، حيث أنهى المسابقة، التي توج فريقه بلقبها، في صدارة الهدافين برصيد 35 هدفاً (رقم قياسي)، بفارق 8 أهداف أكثر عما أحرزه حتى الآن في الموسم الجاري.

وكسر الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في تاريخ المسابقة في عهدها الحديث، منذ أن شارك 20 فريقاً في 38 جولة.

وبلغ عدد الأهداف المسجلة في المسابقة حتى الآن، وقبل مباريات الجولة الـ38، 1209 أهداف، علما بأن الرقم القياسي السابق تحقق في الموسم الماضي بـ1084 هدفاً.