فرص الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى محمد:

أنهى فريق الأهلي مباراته أمام مستضيفه الترجي التونسي التي جمعتهما مساء الأحد بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

وهي نتيجة جيدة لصالح الأهلي ولكن في الوقت ذاته ليست حاسمة؛ إذ أن تسجيل فريق الترجي هدفًا سيغير موازيين اللقاء.

الفوز

فوز الأهلي بأي نتيجة يتوّجه باللقب أياً كان الفارق فهدف نظيف يكفي ليكون بطلاً للنسخة الجارية.

التعادل السلبي

حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

التعادل الإيجابي

التعادل الإيجابي يتوّج فريق الترجي باللقب مع احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض.

الخسارة

بتبعية الحال حال خسارة الأهلي المباراة فيتوّج الترجي باللقب.



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