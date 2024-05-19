"بطولة وخروج من دور مجموعات".. أرقام معين الشعباني ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض التونسي معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، اللقاء التاسع له ضد الزمالك، في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب الشعباني 8 مباريات ضد الزمالك، مع 4 فرق مختلفة وهي، الترجي التونسي والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، وأخيرا نهضة بركان المغربي.

وفاز الشعباني على الزمالك في 4 مباريات وخسر 4 مباريات مثلهم، وكان بين هذه اللقاءات، نهائيين ومباراتين في ربع النهائي، وتظل مباراة تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي بقيادة الشعباني، أبرز مواجهات الثنائي.

وواجه الشعباني الزمالك للمرة الأولى، في السوبر الإفريقي 2019-2020، وفاز الأبيض حينها بنتيجة 3-1، وتكرر اللقاء في مباراتي ذهاب وإياب دوري الأبطال نفس الموسم، فاز الزمالك في الذهاب وحسم الشعباني لقاء الإياب، ولكن تأهل الأبيض إلى نصف النهائي.

والتقى الشعباني بالزمالك مرتين بعدها، تمكن من الثأر للهزائم السابقة، وفاز بنتيجة 3-1 و 1-0، وودع الأبيض بطولة أفريقيا من دور المجموعات.

وخلال وجود الشعباني في مصر، واجه الزمالك مرتين، الأولى مع المصري البورسعيدي وخسر 2-1، والثانية مع سيراميكا وخسر 1-0.

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