أيمن منصور: جماهير الزمالك كانت الدافع الأول للقب وننتظر سوبر أفريقى مصرى

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القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أن جماهير الزمالك كانت الدافع الأول لتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف.

وقال أيمن منصور، فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "جماهير الزمالك كانت الدافع الأول لتتويج الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية".



وتابع: "ننتظر سوبر مصرى أفريقي بين الأهلى والزمالك، وهحاول أجهز من دلوقتى للمشاركة مرة أخرى فى السوبر الأفريقي مثلما حدث فى عام 1994، ومعايا وقت للاستعداد".



وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه بعد التتويج بها فى 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.



ويحصل نادى الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد القاهرة فى إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى فى الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.